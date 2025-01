The Voice 2025 : découvrez une première voix à couper le souffle ! (VIDÉO)

Publicité





« The Voice 2025 » vidéo – C’est dans une semaine, le samedi 1er février 2025, que sera lancée la nouvelle saison du télé-crochet de TF1 « The Voice ». Et cette année dans les fauteuils des coachs, vous retrouverez : Florent Pagny, Vianney, Zaz, ainsi que Patricia Kaas.











« The Voice 2025 » : découvrez Aiden Rohr, première voix des auditions à l’aveugle

Et comme à chaque saison, cela va débuter avec les fameuses et tant attendues auditions à l’aveugle ! Aujourd’hui, on vous proposons de découvrir ou plutôt d’écouter une première voix à couper le souffle. Quatre fauteuils retournés et une pluie d’applaudissements pour Aiden Rohr !

Ce franco-américano-grec de 26 ans, musicien de rue à Paris depuis 8 ans, a captivé le public en interprétant « Somewhere Over the Rainbow » de Judy Garland, un titre emblématique du film « Le Magicien d’Oz » sorti en 1937. Découvrez la première voix de cette saison !

VIDÉO Aiden Rohr fait retourner tous les coachs

Découvrez sa prestation en intégralité sur TF1+.

« The Voice » revient le 1er février 2025 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Aux côtés de nos 4 coachs, l’irremplaçable Nikos Aliagas. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?