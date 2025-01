« The Voice 2025 » : la nouvelle saison débarque le 1er février sur TF1

Publicité





« The Voice 2024 » : la nouvelle saison débarque le samedi 10 février sur TF1. Avis aux fans, le grand retour tant attendu de « The Voice » est programmé pour le samedi 1er février 2025 dès 21h10 sur TF1 et TF1+.





La saison 2025 de « The Voice » s’annonce riche en surprises et en nouveautés, prête à captiver le public comme jamais !







DES COACHS D’EXCEPTION SUR LES FAUTEUILS ROUGES

Cette année, de nouvelles figures emblématiques rejoignent les rangs des coachs. Patricia Kaas et Zaz, deux icônes de la scène musicale française et internationale, apportent leur charisme et leur expérience. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi sincère et touchant, poursuit l’aventure. Et pour couronner le tout, Florent Pagny effectue un retour très attendu, prêt à transmettre son expertise et sa signature vocale unique.

Avec cette équipe de rêve, attendez-vous à des moments d’émotion pure et à des découvertes vocales mémorables !

THE VOICE : UN CONCOURS SANS FRONTIÈRES

Cette édition brise les barrières et célèbre la diversité. Les candidats, âgés de 16 à 95 ans, incarnent un véritable éventail intergénérationnel et artistique. « The Voice » devient un espace où les histoires et les styles se croisent, dans un esprit de partage et d’inspiration.

L’émission prend également une dimension internationale avec des participants venus des quatre coins du monde : Italie, Canada, Liban, États-Unis, Géorgie, et bien plus encore. Chants en plusieurs langues, interprétations riches et variées : The Voice 2025 promet d’être un véritable festival musical mondial.



UN SHOW MODERNE ET INNOVANT

Le tout nouveau plateau, conçu pour impressionner, peut accueillir jusqu’à 800 spectateurs et dispose d’écrans de dernière génération, offrant une immersion totale. Les family rooms, placées au plus près de la scène, permettront de vivre intensément chaque instant.

Les règles évoluent également ! Après les auditions à l’aveugle, les candidats passeront par les étapes des Groupes et des Battles avant de s’affronter en demi-finale, puis en finale en direct. Chaque étape réserve son lot de suspense et de rebondissements.

UNE PROGRAMMATION MUSICALE INÉDITE

Cette saison innove aussi par ses choix musicaux : 80 % des titres interprétés seront totalement inédits dans l’histoire de l’émission. Une promesse d’originalité qui enrichira l’expérience des téléspectateurs.

The Voice 2025 s’annonce comme une saison palpitante, rythmée par des performances incroyables, des rencontres inoubliables et une créativité sans limites. Préparez-vous à être émerveillés ! Et c’est à compter du samedi 1er février 2025 sur TF1.