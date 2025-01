C dans l’air du 14 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 14 janvier 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 14 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Près de trois semaines après la nomination de son gouvernement, François Bayrou présente ce mardi, à partir de 15 heures, son discours de politique générale devant les députés. Une prise de parole qui lui permettra de détailler ses orientations, notamment sur le budget et les retraites, deux sujets au cœur des récentes négociations avec la gauche.

Au Parti socialiste, Olivier Faure, après avoir formulé une proposition dans la nuit, a déclaré ce matin qu’il croyait en la possibilité d’un « accord ». Les socialistes réclament depuis plusieurs jours des « concessions significatives » de la part du gouvernement sur le budget 2025 et appellent, comme les syndicats, à la suspension immédiate de la réforme des retraites pour engager une renégociation. Toutefois, François Bayrou aurait écarté dans la matinée toute idée d’ »abrogation » ou de « suspension » immédiate de cette réforme, selon des informations issues d’une réunion avec les chefs du socle gouvernemental. Il devrait plutôt confier aux partenaires sociaux la tâche de proposer des ajustements d’ici septembre, date à laquelle l’âge de départ doit être relevé de trois mois.



Publicité





Suspension, gel ou simple pause ? La réforme des retraites demeure un point sensible, mais le débat portera également sur le budget 2025, en particulier la question des impôts. « Nous sommes en train d’obtenir un certain nombre de concessions remarquables, qui marquent une rupture avec ce que nous avons critiqué auparavant, à savoir le budget Barnier », a affirmé ce matin Olivier Faure, premier secrétaire du PS.

S’agit-il d’un coup de bluff ou d’un véritable tournant ? Quels seront les arbitrages budgétaires de François Bayrou ? Quelle vision politique souhaite-t-il incarner ? Et avec quels partenaires pour le soutenir ? Les réponses devraient se dessiner dans les heures à venir.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 14 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.