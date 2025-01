Danse avec les Stars : nouvelle saison dès le 7 février 2025 sur TF1

Publicité





Danse avec les Stars est de retour sur TF1 le vendredi 16 février 2024 pour une saison 13 ! Une nouvelle saison toujours orchestrée par Camille Combal pour laquelle il va falloir patienter encore 2 jours pour connaitre le casting complet et le nouveau jury.











UN CASTING PRESTIGIEUX

Une nouvelle aventure palpitante se prépare, avec un casting prestigieux prêt à s’affronter dans une compétition spectaculaire :

– Florent Manaudou, champion olympique

– Adil Ramide , champion du monde de football

– Lénie Vacher, artiste performeuse

– Charlotte de Turckheim, actrice, scénariste et réalisatrice

– Ève Gilles, Miss France 2024

– Sophie Davant, animatrice et journaliste

– Mayane, comédienne

– Claude Dartois, aventurier emblématique de Koh-Lanta

– Julie Zenatti, chanteuse

– Frank Lebœuf, champion du Monde 98

– Jungeli, chanteur

– Nelson Monfort, journaliste sportif



DES JUGES D’EXCEPTION

Pour les départager, retrouvez notre panel de juges inégalé :

– Fauve Hautot, danseuse, chorégraphe et comédienne

– Mel Charlot, danseuse, chorégraphe et directrice artistique

– Chris Marques, juge emblématique et metteur en scène

– Jean-Marc Généreux chorégraphe et metteur en scène

Préparez-vous à vibrer devant cette saison exceptionnelle où passion, compétition et spectacle seront au rendez-vous !

Quel couple remportera la quatorzième édition de « DANSE AVEC LES STARS » ? Qui succédera à Natasha St-Pier ? Rendez-vous le vendredi 7 février à 21h10 sur TF1 et TF1+ !