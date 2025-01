« Tout le bleu du ciel » : l’adaptation du roman de Mélissa Da Costa est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Publicité





Hier soir, TF1 diffusait le téléfilm « Tout le bleu du ciel », adaptation du roman à succès de Mélissa Da Costa, avec Camille Lou et Hugo Becker dans les rôles principaux. Une magnifique histoire et un très beau téléfilm qui, s’y vous l’avez loupé, est dispo en replay sur TF1+.





Vous êtes nombreux à vous demander si l’histoire d’Emile, qui souffre d’un Alzheimer précoce, est inspirée d’une histoire vraie. La réponse est… NON !







« Quand j’ai commencé à écrire ce roman, j’avais 17 ans et je voulais écrire une belle histoire d’amour sous forme de voyage, d’échappée, d’ode à la liberté. Je voulais qu’il y ait cet aspect d’un des personnages qui retombe dans l’enfance, de l’autre qui se positionne en aidant, avec un vrai rôle maternel. Pour moi, perdre sa mémoire, c’était perdre le poids des années et avoir cette chance, entre guillemets bien sûr, de redevenir pur et neuf, comme un enfant » a expliqué Mélissa Da Costa à Diverto.

Une histoire qu’elle a laissé en suspend pendant 10 ans avant de reprendre son écriture. Elle venait alors d’accompagner des personnes âgées en vacances et certaines souffraient d’Alzheimer.



