Danse avec les Stars 2025 : découvrez le partenaire de Lénie (VIDÉO)

C’est le vendredi 7 février que TF1 donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Parmi les célébrités de cette nouvelle saison, Lénie Vacher, qui a participé à la Star Academy en 2023 sur la chaîne.











Mais avec qui dansera Lénie ? Son partenaire a été dévoilé lundi et il s’agit de… Jordan Mouillerac ! Il s’agit du second couple dévoilé après Charlotte de Turckeim et Yann-Alrick Mortreuil.

Les couples de Danse avec les Stars 2025 sont déjà à l’entrainement alors que le premier prime, qui n’aura pas lieu en direct, sera enregistré samedi soir.

VIDÉO Lénie dévoile son partenaire pour DALS