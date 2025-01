Un Si Grand Soleil du 17 janvier : Tom et Maéva partent avec Virgile ! (résumé épisode 1558 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1558 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 17 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Virgile est avec Alix, il lui dit qu’il s’en va. Il est revenu pour elle, il a pris des risques mais il ne regrette rien. Il lui dit qu’il n’oubliera jamais, il part cet après-midi. Il l’embrasse passionnément avant qu’elle s’en aille.

Tom se lève et retrouve Virgile, qui l’interroge sur les Cévennes. Virgile lui dit qu’il n’ira pas, il prend la mer cet après-midi. Il assure à Tom qu’il lui a trouvé une planque mais Tom le supplie de ne pas le laisser tomber. Il veut qu’il l’emmène avec lui. Virgile dit qu’il ne peut pas, la vie en cavale c’est un enfer.



Achille et Cécile doivent se retrouver le soir, Margot ne peut pas se joindre à eux. Achille est déçu, Margot conseille à Cécile de le lâcher… Elle lui met trop la pression, elle devrait lui faire confiance.

Florent fait le menu du soir, Hugo est ravi. Il pense que Cécile n’est pas prête à s’engager et qu’il devrait élargir son champs d’attaque. Mais elle plait beaucoup à Florent, il veut prendre ce qu’elle a à lui donner.

Au lycée, Charlotte et Achille avaient prévu une soirée mais Achille a oublié, il a un bowling avec sa mère. Charlotte en a marre, ils se voient jamais. Sohan les interrompt pour qu’ils aillent en cours. Charlotte lui propose d’arrêter, Achille ne veut pas et appelle sa mère pour annuler leur soirée. Il prétexte passer la soirée avec Tom. Résultat, Cécile appelle Florent pour lui dire qu’elle est dispo ce soir et elle a très envie de le voir…

Tom appelle Maéva pour la prévenir qu’il va partir. Elle ne veut pas qu’il parte mais Tom dit qu’il n’a pas le choix. Elise écoute leur conversation, Maéva lui dit qu’elle arrive. Tom ne veut pas mais elle insiste. Elise prévient Yann pour qu’il suive Maéva. Mais il n’est pas discret, Maéva s’en rend compte et réussit à le semer !

Johanna est avec Florent quand il a le message de Cécile. Mais Florent n’est pas à l’aise avec sa façon de le traiter. Il la retrouve quand même, elle dit avoir hésité car elle était dispo à la dernière minute. Elle lui dit qu’Achille a décommandé au dernier moment pour passer la soirée avec Tom Lopez. Florent lui dit qu’il est recherché par la police ! Elle appelle Achille, il est sur messagerie. Cécile s’en va.

Elle l’appelle et lui demande de rentrer immédiatement. Cécile dit que Tom est recherché par la police, Achille ne savait pas. Elle comprend qu’il lui a menti. Achille l’envoie balader, s’il ne veut pas qu’il mente elle doit lui foutre la paix.

Virgile et Tom se préparent à partir, Maéva arrive. Elle explique que les flics l’ont suivi mais elle les a semés. Maéva veut partir avec eux ! Virgile en a marre mais il accepte. Tom essaie de la dissuader, il va gâcher sa vie. Mais Maéva veut partir. Ils prennent le large !

