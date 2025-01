Un Si Grand Soleil du 21 janvier : Steve en garde à vue, Manu confronte Alix (résumé épisode 1560 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1560 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 21 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Achille dit à Cécile qu’il va trainer avec des potes ce soir après les cours. Cécile avoue avoir été un peu trop tendue, elle va tenter de s’améliorer et le lâcher. Il lui assure qu’il va bien. Quand il s’en va, Margot souligne le fait qu’elle avait raison. Et elle lui dit qu’elle devrait demander un coup de main à Florent… Cécile dit que depuis Christophe, c’est la première fois qu’elle s’autorise à tomber amoureuse.

Hugo annonce à Yann que Belvis avait un coeur de jeune homme. Il y a presqu’aucune chance que son arrêt cardiaque ait été provoqué par son agression. Becker veut voir Yann. Il lui parle du témoignage de Tom Lopez, qui est irrecevable mais leur donne l’info sur une dispute entre Belvis et un autre homme. Ça pourrait être Steve et il aurait donc menti ! Becker lui demande de le réinterroger.



Tiago dit à Achille qu’il a aimé la soirée chez eux et il a trouvé sa mère cool. Achille avoue qu’il oublie parfois qu’elle aussi a morflé après la mort de son père. Tiago lui dit que vu qu’elle a trouvé un nouveau mec, elle va se détendre. Achille est surpris…

Florent demande à Johanna de décaler une réunion pour voir un client en urgence. Johanna comprend que c’est Cécile et lui dit de lui passer le bonjour. Pendant ce temps là, Achille se confie à Charlotte : Cécile a un mec et ne lui a rien dit. Il pense qu’elle ne lui fait plus confiance. Charlotte souligne le fait que lui aussi ne lui a rien dit pour eux. Sohan les interrompt, ils doivent aller en cours.

Cécile et Florent ont passé un bon moment, elle lui dit qu’ils rattrapent le temps perdu et s’excuse de lui avoir communiqué son stress. Florent veut juste être avec elle dans les bons comme les mauvais moments. Il est là, elle peut compter sur lui. Cécile reçoit un appel, c’est Sohan. Il lui dit que leurs enfants se sont remis ensemble et qu’ils sèchent les cours ! Il lui demande de parler à Achille. Cécile s’en va, elle doit lui parler.

Becker regarde l’interrogatoire de Steve. Il refuse de parler, Yann le place en garde à vue.

Cécile retrouve Margot et lui explique qu’Achille s’est remis avec Charlotte, la fille qui avait une passion pour le Fleuriste. Margot lui conseille de lui faire confiance, il va très bien et elle risque de le faire s’éloigner. Pendant ce temps là, Florent s’agace et parle à Hugo des multiples soucis de Cécile avec son fils, elle est tout le temps stressée. Hugo pense que c’est normal avec ce qu’ils ont vécu. Sabine les surprend et demande qui est Cécile, Florent dit que c’est la femme qu’il voit. Elle est contente pour lui.

Lors du dîner, Achille demande à Cécile quand elle comptait lui dire qu’elle avait un mec. Elle enchaine sur Charlotte, mère et fils se mettent à rire. Cécile explique que le père de Charlotte l’a appelée. Il lui assure qu’elle a changé, Cécile dit qu’elle lui fait confiance. Il est surpris.

Thaïs est avec Louis, elle s’inquiète pour Tom et Maéva. Elle regrette de lui avoir des infos, elle a fait empirer les choses. Louis lui dit qu’elle a voulu bien faire, elle n’aurait pas du culpabiliser. Thaïs a peur que ça finisse mal.

Manu vient reprocher à Alix d’être complice du départ en cavale de Tom et Maéva avec Virgile. Elle lui dit d’appeler Virgile pour lui dire d’arrêter. Alix se moque de lui. Elle lui dit de s’en prendre qu’à lui-même : si Virgile est en cavale, c’est parce qu’il l’a laissé tombé ! Manu assure qu’il avait tout fait pour lui et il a même failli perdre son taf. Il la trouve injuste. Alix dit qu’elle est en colère et lui demande de partir.

