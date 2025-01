Un Si Grand Soleil du 24 janvier : Tom fait un choix, Hélène se saborde (résumé épisode 1563 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1563 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 24 janvier 2025.





Cécile a reçu un message de Florent, elle dit à Achille que Tom a été mis hors de cause ! La vraie coupable a avoué, Tom et Maéva peuvent rentrer. Pendant ce temps là, Nathalie et Carine annoncent la même nouvelle à Alix. Mais elle assure ne pas savoir comment les prévenir ! Carine et Nathalie sont inquiètes, Alix leur assure qu’elle va essayer de trouver une solution.

Tiago s’approche pour faire un bisou à Flore, elle sursaute. Tiago la trouve tendue en ce moment et s’inquiète. Elle assure que tout va bien. Bilal les interrompt. Pendant ce temps là, Ludo est avec Margot et lui parle de son abstinence. Elle est convaincue que ça ne tiendra pas ! Elle lui conseille d’aller voir un psy, Ludo lui explique qu’il y va déjà. Il lui demande ensuite comment elle va, Margot assure que tout va bien. Elle retrouve Akim chaque week-end, c’est le bonheur. Ludo est content pour elle.



Au Sauvages, Victor retrouve Emma. Il a appris pour Tom, il est content pour eux. Emma lui parle de l’arrestation d’Hélène, elle le soutient. Il avoue que ça lui a fait un choc mais dans le fond il n’est pas si surpris que ça car Hélène est très fragile. Pendant ce temps là, Hélène se soumet à l’expertise psychologique.

Johanna reçoit Margot, elle lui annonce qu’ils vont bien la prendre en stage pour 6 mois. Johanna lui propose même d’être sa maîtresse de stage. Johanna lui conseille de sortir et voir du monde. Margot lui confie qu’elle a vu Ludo et que ce n’est pas la grande forme, il est paumée. A la ferme, Ludo se morfond auprès d’Elodie. Elle en a marre et comprend que Ludo est jaloux car son ex est heureuse.

Au lycée, Achille, Noura et Charlotte se réjouissent que Tom puisse revenir. Au commissariat, Hugo parle à Becker des conclusions de la psy. Elle a agit de façon consciente et elle est dangereuse. Johanna annonce à Hélène qu’elle va être déférée et surement incarcérée. Hélène n’est pas surprise et dit s’inquiéter du sort de Tom. Johanna veut élaborer une stratégie de défense mais Hélène s’en fiche. Elle lui demande juste de dire à Tom qu’elle s’excuse et qu’elle espère qu’il lui pardonnera…

Flore confie à Ludo qu’après le départ de Damien, elle s’est disputée définitivement avec sa mère. Elle était convaincue que c’était elle qui avait dénoncé Damien. Elle a nié mais Flore ne l’a pas crue. Elle ne l’a jamais revue depuis ! Ludo trouve ça dur pour Tiago. Il pense qu’il devrait lui en parler. Flore finit par avouer que Damien l’a recontactée par textos ! Il lui dit qu’ils lui manquent. Elle pleure et dit qu’elle l’aime encore.

Johanna dit à Florent qu’Hélène se saborde, elle a peu d’espoir pour la suite. Florent pense qu’elle est complètement tarée. Sur la plage, Nathalie est en larmes en raccrochant son téléphone, elle annonce à Emma que Tom a décidé de ne pas rentrer !

