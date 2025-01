Star Academy : le single de Marine « Ma faute » est sorti avec une erreur dans les paroles !

Publicité





Marine et Ebony, finalistes de la Star Academy 2024, ont eu la bonne surprise mercredi d’écouter leurs singles à la radio et de découvrir qu’ils venaient de sortir. Mais Marine a remarqué qu’une erreur de parole s’était glissée dans son single, « Ma faute » !











Publicité





Apparemment, la production n’a pas jugé bon de faire écouter les singles à Marine et Ebony avant de les sortir. Et aujourd’hui au château, Marine a fait remarquer à Lucie qu’il y avait une erreur dans les paroles de sa chanson, qu’elle a elle-même écrit et composée !

Dans le troisième couplet, on entend Marine chanter « J’entends le bruit sans entendre ta voix » alors qu’en réalité ça aurait du être « J’entends le bruit sans comprendre ta voix ».

Marine a d’ailleurs bien dit « comprendre » hier quand elle a chanté « Ma faute » lors du showcase dans les locaux d’NRJ. Et autre coquille repérée par les fans, à un moment Marine dit « les lar » au lieu de « les larmes ». La fin du mot est rognée !



Publicité





Star Academy, finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Ebony Marine Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy : le château va fermer ses portes ce jeudi