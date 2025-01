Un Si Grand Soleil du 31 janvier : Louis dérape avec Laurine, Tiago perdu (résumé épisode 1568 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 31 janvier 2025, spoiler résumé de l'épisode 1568 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du vendredi 31 janvier 2025.





Damien et Flore ont passé la nuit ensemble. Ils se remémorent de bons souvenirs ensemble. Il lui dit qu’il a un dernier truc à lui demander… Flore retrouve Ludo, qui lui dit que tout est prêt, Damien pourra partir ce soir. Mais Flore est perdue, Damien a envie de voir Tiago. Ludo pense qu’il est grand, c’est à lui de choisir. Elle va lui en parler.

Louis repense à Laurine, Marci l’interrompt et lui demande s’il a passé une bonne soirée. Louis est ravi, c’était génial. Il dit avoir une touche prometteuse, Marc le félicite et se dit impressionné. Louis file, Marc lui recommande de prendre des pauses. Bertier appelle Louis, il a explosé le budget en dépensant quasiment le double du devis ! Louis lui dit de pas s’inquiéter, dans son business il doit en mettre plein la vue. Et il a eu plus de 4.000 euros de commandes de tee-shirts. Bertier est impressionné.



Elodie demande à Ludo si ça s’est bien passé la livraison de légumes au resto. Il a complètement oublié ! Elodie rigole, elle y est allée à sa place.

Louis est avec Yoann, qui récupère ses tee-shirts. Il lui offre un café. Il a aimé la soirée et lui dit que ça a plu à Laurine, Yoann pense que Laurine lui a plu… Louis dit qu’elle est sympa et ils vont bien ensemble.

Flore appelle Tiago, elle veut lui parler. Elle est devant le lycée et lui demande de la rejoindre. Elle lui annonce que son père est de retour, il est dans une planque dans la ferme de Ludo. Tiago est choqué, elle lui dit qu’il veut le rencontrer. Tiago s’emporte : il n’a aucune envie de le voir, il ne le mérite pas ! Flore insiste, elle lui dit qu’il compte pour lui. Mais pour Tiago, c’est trop tard.

Louis vient voir Laurine à l’hôpital, il lui dit qu’il a le coeur qui bat trop vite depuis la veille… Il veut boire un verre avec elle. Alain les interrompt, elle lui dit qu’elle finit dans 30min il peut l’attendre devant l’hôpital. Elle le retrouve à sa sortie et lui propose d’aller directement à l’hôtel !

Flore retrouve Damien, elle est désolée mais Tiago ne veut pas le rencontrer. Elle lui explique qu’il est trop énervé, mais Damien ne veut pas que ça créé de problème dans leur relation.

Louis et Laurine sont à l’hôtel, le service d’étage leur amène ce qu’ils ont commandé. Louis lui demande où elle en est avec Yoann, il lui demande s’ils sont vraiment ensemble. Elle lui demande pourquoi il veut savoir ça, Louis dit que c’est pour la suite. Elle le trouve sur de lui et lui dit de ne pas prendre trop la confiance.

Robin retrouve Tiago, qui n’est pas bien. Il lui parle du retour de son père en lui faisant promettre de ne rien dire. Tiago est remonté mais Tiago pense qu’il devrait le rencontrer, c’est peut être sa seule chance de le voir.

Laurine retrouve Boris, qui lui demande pour son tee-shirt. Mais Laurine a zappé, mais elle peut l’avoir quand elle veut ! Elle dit qu’elle vient de se le taper ! Boris lui dit qu’elle n’a aucune limite… Pendant ce temps là, Thaïs retrouve Louis. Il avoue qu’il a revu Laurine, ils ont passé l’aprem au lit ! Thaïs pense que vie à vis de son client ça peut poser problème… Louis n’y a pas pensé.

Flore et Damien se disent au revoir. Il lui dit que ça lui a fait du bien de la retrouver, du mal aussi mais il ne regrette pas. Il lui dit que personne n’a compté comme elle. Elle ne veut pas qu’il parte ! Il ne peut pas rester, c’est trop dangereux. Mais Flore s’en fiche, la vie leur offre une seconde chance. Ils s’embrassent…

