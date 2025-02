Publicité





20h30 le samedi du 15 février 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse – C'est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro consacré à Eddy Mitchell.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 15 février 2025 : la story Eddy Mitchell

Eddy Mitchell a reçu un prix d’honneur le vendredi 14 février lors de la 40e édition des Victoires de la musique, en hommage à ses 60 ans de carrière. Une trajectoire marquée par de belles amitiés, notamment avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, et jalonnée de succès, des Chaussettes Noires aux Vieilles Canailles, en passant par Memphis et Nashville.

Son parcours, mêlant hasard, passions et coups d’éclat, oscille entre musique et cinéma. Si certaines facettes de notre époque l’agacent, il préfère s’attarder sur ce qui le fait vibrer : le rock’n’roll, les guitares, la bande dessinée… Parlez-lui de sa playlist favorite autour d’un vieux juke-box, et il se dévoilera sans retenue.



