C l’hebdo du 15 février 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C l’hebdo du 15 février 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 15 février : les invités et le sommaire

🔵 Meurtre de Louise : une partie de jeu vidéo au cœur de l’enquête. L’ancienne directrice centrale de la Police Judiciaire Martine Monteil, l’avocat pénaliste Randall Schwerdorffer, et le journaliste Laurent Valdiguie sont les invités de C l’hebdo

🔵 Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique : un changement d’attitude au procès libyen ? L’ancien juge d’application des peines, Philippe Laflaquière, et Laurent Valdiguie nous dévoilent la nouvelle vie de l’ancien président de la République



🔵 Dans la suite de C l’hebdo : Une spéciale gastronomie avec Pierre Gagnaire, Julie Andrieu, François-Régis Gaudry, et Pierre Sang

Extrait vidéo

🔴 Arnaque au faux Brad Pitt : la victime, Anne, réagit au cyberharcèlement dont elle est la cible, ce samedi, dans #CLHebdo, dès 18:50 avec @AureCasse “Ça fait mal. On a chacun notre histoire, chacun son fardeau. (…) Arrêtez de vous moquer des victimes !” pic.twitter.com/vJiwpy0RzQ — C l’hebdo (@clhebdo5) January 24, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 15 février 2025 à 19h sur France 5.