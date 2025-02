50mn Inside du 8 février 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 8 février 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





50mn Inside du 8 février 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🌟 Le phénomène : Emillien, 22 ans, le plus grand champion des jeux TV

Plus de 2 millions de gains dans « Les 12 coups de midi » : qui se cache derrière ce jeune homme de 22 ans qui pulvérise tous les records des jeux télé ?

🏛️ En coulisses : Ils rêvent de travailler dans un palace

Pour cela, ils ont intégré la plus ancienne et réputée école hôtelière à Lausanne, en Suisse. Rentrée des classes, premiers stages, premier emploi, 50mn Inside les a suivis dans leur quotidien hors norme.



📹 Le portrait : Victoria Abril

L’actrice espagnole se confie sur les rôles et les choix qui ont marqué sa carrière.

🎬 La story : Cameron Diaz

Blonde, drôle, et effrontée, comment est-elle devenue « l’anti-Barbie » de Hollywood ?

50mn Inside du 8 février 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🐘 Le document : Ces français qui ont tout plaqué pour réaliser leur rêve, vivre dans la savane !

Tout quitter pour l’aventure, les grands espaces, direction l’Afrique du Sud découvrir le quotidien de ces français qui ont choisi de s’installer dans la savane. A quoi ressemble leur nouvelle vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.