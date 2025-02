Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Italie / Pays de Galles direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Italie / Pays de Galles en direct, live et streaming. Après leur lourde défaite face à la France le week-end dernier, le Pays de Galles affronte l’Italie aujourd’hui dans le Tournoi des Six Nations.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h05 ce samedi 8 février 2025. Coup d’envoi à 15h15.







L’Italie accueille le Pays de Galles au Stadio Olimpico de Rome pour la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Le coup d’envoi est prévu à 15h15. Les deux équipes cherchent à relancer leur campagne après des débuts difficiles. L’Italie, après une défaite contre l’Écosse, espère tirer parti de l’avantage à domicile. Le Pays de Galles, quant à lui, vise à mettre fin à une série de treize défaites consécutives.

Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Italie : 15. Allan ; 14. Capuozzo, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Ioane ; 10. P. Garbisi, 9. Page-Relo ; 7. Lamaro (cap.), 8. L. Cannone, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone ; 3. Ferrari, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Rizzoli, 18. Riccioni, 19. Lamb, 20. Zuliani, 21. Vintcent, 22. A. Garbisi, 23. Trulla.



Le XV de départ du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rogers, 13. Tompkins, 12. James, 11. Adams ; 10. B. Thomas, 9. T. Williams ; 7. Morgan (cap.), 8. Faletau, 6. Botham ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. H. Thomas, 2. Lloyd, 1. G. Thomas.

Remplaçants : 16. Dee, 17. Smith, 18. Assiratti, 19. F. Thomas, 20. Wainwright, 21. R. Williams, 22. Edwards, 23. Murray.

Italie / Pays de Galles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Italie / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre dès 15h05 sur France 2.