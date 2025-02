C à vous du 17 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Deux députés déposent un texte pour la légalisation du cannabis. On en parle avec Ludovic Mendes, député « Ensemble pour la République » de Moselle, co-rapporteur du texte sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et Guillaume Farde, professeur à Sciences Po, dans #CàVous

🔵 Procès des geôliers de l’État Islamique : quatre anciens otages français face à leurs tortionnaire. On reçoit Nicolas Hénin, ancien journaliste et ancien otage en Syrie



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Booder pour la série « Le Nounou » diffusée sur TF1 ce lundi 17 février à 21H10

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :

🔵 Dans la Suite de C à vous : Santa pour son Victoire de la Musique du meilleur album pour « Recommence-moi »; Rayane Bensetti et Bertrand Usclat pour le film « Avec ou sans enfants ? » en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 17 février 2025 à 19h sur France 5.