C à vous du 6 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 6 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 L’adoption du budget signe-t-elle la fin du NFP ? Manuel Bompard, député LFI-NFP des Bouches-du-Rhône de la 4ème circonscription, coordinateur national de La France Insoumise

🔵 Grogne des patrons, négociations commerciales, l’IA dans la grande distribution… On reçoit Dominique Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U et auteur de “Le bonheur est dans l’action. Des clés pour réussir de A à Z”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Vincenzo Regine, chef exécutif au restaurant du Domaine des Andéols (Vaucluse)

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Amel Bent interprétera en live son nouveau single “Décharge mentale”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Nordine Ganso pour son one man show “Violet” en tournée dans toute la France; et Elise Lucet et Gabriel Garcia pour le numéro de Cash investigation “Auchan, Decathlon : Les secrets d’une famille en or” diffusé ce soir à 21h05 sur France 2

