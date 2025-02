Danse avec les Stars 2025 : le prime 2 enregistré ce samedi, quand démarreront les directs ? Réponse

Publicité





C’est hier soir que Camille Combal a donné le coup d’envoi de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Un premier prime enregistré la semaine dernière qui a vu la moitié des célébrités danser pour la première fois sur le parquet face au jury composté de Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot.











Publicité





Le second prime, qui sera diffusé la semaine prochaine, verra les premières danses de Eve Gilles, Sophie Davant, Mayane, Claude Dartois, Frank Lebœuf, et Jungeli. Sachez qu’il sera enregistré ce samedi soir !

Danse avec les Stars 2025 en direct dès le 21 février

Mais si l’an dernier la production de « Danse avec les Stars » avaient choisi de ne démarrer les directs que tardivement, faisant voter le public en plateau pour décider des éliminations, ça ne sera pas le cas cette année. Les directs commenceront dès le prime 3, le vendredi 21 février.

Ainsi, les téléspectateurs auront bien leur mot à dire dès le premier couple éliminé de l’aventure. Et ça évitera les fuites sur l’identité du couple qui quittera l’aventure !



Publicité





Rappelons que les notes obtenues par les couples sur les deux premiers primes compteront pour moitié avec les notes du troisième prime, qui verra un premier couple être éliminé.

Rappel du classement des couples à l’issue du prime 1

1. Lénie et Jordan 38 pts

2. Adil et Ana 29 pts

2. Florent et Elsa 29 pts

4. Julie et Adrien 23 pts

5. Charlotte et Yann-Alrick 20 pts

6. Nelson et Calisson 15 pts

Rendez-vous le vendredi 14 février à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission d’hier soir, sachez qu’elle est disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.