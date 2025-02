Demain Nous Appartient du 17 février : qui a tenté de tuer Bart ? (résumé + vidéo épisode 1881 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 17 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1881 de DNA – Bart a été victime d'une tentative de meurtre dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, il est hospitalisé et Victoire lui annonce qu'on l'a empoisonné !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 17 février 2025 – résumé de l’épisode 1881

Bart a été victime d’un sérieux malaise. Heureusement, il a rapidement été pris en charge et se rétablit désormais à l’hôpital, entouré de son amie Roxane. C’est alors que Victoire entre dans sa chambre, résultats d’analyses en main… et la surprise est de taille. La médecin lui révèle qu’il a ingéré ou inhalé une grande quantité de substances toxiques. Et avec une telle quantité, pas de doute : quelqu’un a voulu l’empoisonner ! Déconcerté, Bart peine à y croire. Qui a voulu tuer Bart ?

Les analyses des prélèvements effectués au Spoon sont sans équivoque. Viviane réalise que quelque chose lui est dissimulé. Pendant ce temps, Fred intervient alors que Victoire se retrouve mêlée à une altercation dans la rue.



