Suppression de C8 : Cyril Hanouna répond au Conseil d’Etat « ma passion dans la vie, c’est de les faire ch*er »

On peut dire que Cyril Hanouna adore provoquer ! Alors que c’est cette semaine que le Conseil d’Etat va rendre son verdict au sujet de la suppression de C8 et d’NRJ 12, l’animateur en a remis une couche vendredi à l’antenne d’Europe 1.











« Vous savez, tous ces gens, le Conseil d’État, l’Arcom, les bien-pensants, tout ceux qui twittent, les gugusses que personne ne regarde… Moi, mon objectif, ma passion dans la vie, c’est de les emm*rder, de les faire ch*er » a déclaré Cyril Hanouna, expliquant que supprimer C8 n’aura pas d’impact sur sa présence à la télé et en radio.

« Les mecs croient vraiment qu’on va arrêter. Ils ne savent pas déjà qu’on est sur Europe 1 tous les jours. Le problème qu’ils vont avoir, c’est que je risque d’être encore plus à l’antenne qu’avant. Je pense que ça va les embêter. Si on perd C8, je pense que je vais être encore plus à l’antenne qu’avant »

Vendredi dernier, le Conseil d’État a tenu une audience déterminante pour l’avenir de C8 et NRJ 12. Toutes les figures de C8 étaient présentes, à l’exception notable de Cyril Hanouna. Lors de l’audience, le rapporteur public, Florian Roussel, a préconisé le rejet des recours déposés par les deux chaînes, soutenant ainsi la position de l’Arcom. Le verdict est attendu cette semaine, mais les chances d’une issue favorable semblent désormais minces.



