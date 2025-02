Plus Belle La Vie du 17 février 2025 : Kilian fait un choix, Elsa piégée (résumé + extrait vidéo épisode 270 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 270 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 février 2025 – résumé de l’épisode 270

Jean-Paul interroge Kassian au sujet de Sarah Baumer. Ce dernier reconnaît s’en souvenir : elle était son ancienne voisine. Jean-Paul trouve qu’elle ressemble étrangement à une victime de son premier jeu. Boher le confronte en lui demandant ce qu’il avait ressenti à l’époque en apprenant la mort de cette jeune fille. Kassian répond que c’était terrible, que des fleurs avaient été déposées partout. Lui s’était donné pour mission de retrouver le meurtrier. Jean-Paul ironise : drôle de jouer les enquêteurs quand on sait déjà la vérité !

Au commissariat, Ulysse Kepler annonce à Patrick et à la juge que Kassian a décidé de porter plainte contre Boher, ce dernier étant venu l’interroger chez lui au sujet d’un meurtre datant de 2013. La juge, choquée, écoute Patrick défendre Boher face aux accusations de harcèlement. Mais elle tranche et prononce une injonction d’éloignement contre lui.



De son côté, Kassian contacte Elsa Morel en se faisant passer pour Boher. Il lui demande de passer au commissariat. Peu enthousiaste, elle décline. Il propose alors de venir chez elle, et elle finit par accepter.

Léa rend visite à Elsa Morel, qui avait oublié leur rendez-vous. En l’examinant, elle remarque que son eczéma a disparu. Elsa lui parle de la visite imminente de Boher, ce qui surprend Léa. Pendant ce temps là, Samuel fait un point avec Jean-Paul et Patrick sur le meurtre de Sarah Baumer. Il rappelle que la scène du crime avait été méticuleusement nettoyée… et que la victime avait une plaque d’eczéma.

Au même moment, Darius frappe à la porte d’Elsa Morel. Surprise, elle lui demande comment il a trouvé son adresse et le code d’entrée. Il prétend avoir consulté un annuaire en ligne et avoir profité de l’entrée d’une habitante de l’immeuble. Prétextant une crise d’asthme, il demande un verre d’eau… et entre chez elle.

De son côté, Kilian croise Samuel sans lui accorder un regard. Samuel l’interpelle, reprochant son silence face à ses messages du week-end. Il veut savoir si Kilian a eu des nouvelles du type sur lequel il s’est acharné et pourquoi il l’a frappé avec tant de rage. Kilian, sur la défensive, rétorque qu’il ne lui doit rien. Il rentre tout juste de l’hôpital : son adversaire de vendredi a perdu la vue !…

Plus tard au bar, Thomas et Gabriel s’affrontent au sujet d’Armand. Thomas reproche à Gabriel de défendre son ami et exige qu’il parte. Mais Gabriel veut prendre son petit-déjeuner. Thomas refuse de le servir, mais Gabriel lui rappelle qu’il est copropriétaire du bar. La dispute s’intensifie, jusqu’à ce que Kilian les interrompe sèchement : il veut qu’ils se taisent !

Kilian confie à Thomas les répercussions de son accès de violence durant son combat. Il avoue avoir perdu le contrôle. Thomas veut comprendre : pourquoi une telle rage ? Kilian explique que tout remonte à son enfance, que ses souvenirs ressurgissent. Thomas lui conseille de consulter, mais Kilian a déjà vu un psy. Selon lui, ce n’est pas juste une phase…

À la résidence, Aya retrouve Kilian en pleine détresse. Elle veut comprendre pourquoi il a agi ainsi. Kilian avoue qu’il avait juste besoin de frapper. Et il sait que s’il recroise ses agresseurs, il pourrait aller encore plus loin… Il lui annonce alors qu’il doit partir. Emma et Baptiste l’accueilleront en Australie, mais il ignore quand il reviendra. Aya comprend qu’il la quitte.

Ariane accompagne Zoé au Pavillon des Fleurs pour son cours avec Bahram, mais Zoé explose : tout le monde est en vacances sauf elle ! Ariane lui rappelle qu’elle n’a pas les moyens de partir. Zoé mentionne alors un site d’échange de maisons où elle s’est inscrite. Eric soutient l’idée en expliquant le principe à Ariane. Zoé insiste, et Ariane finit par céder.

