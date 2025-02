Demain Nous Appartient du 25 février : Georges fait une découverte capitale ! (résumé + vidéo épisode 1887 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 25 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1887 de DNA – Georges va faire une découverte capitale ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il trouve la preuve que Côme Gaudin est bien à l’origine de l’empoisonnement de Bart !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 25 février 2025 – résumé de l’épisode 1887

Côme Gaudin est toujours en garde à vue après qu’il ait agressé Mélody vendredi dernier. Mais s’il nie toute implication en de hors de cette agression, Georges trouve une preuve capitale. En remarquant qu’il a une plaque au bras, Georges lance des analyses. Il a bien des traces des substances phosphorées, c’est lui à l’origine de l’empoisonnement de Bart ! Au même moment, Mélody va de plus en plus mal… Elle croit voir John Kovac pendu ! Et le soir, elle est prise d’un violent malaise et manque de faire tomber Lucien…

De son côté, Bastien choisit de tout avouer à Georges. Chloé est troublée par la réaction inattendue d’Alex. Samuel tente de séduire la mauvaise personne.



VIDÉO Demain nous appartient du 25 février – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.