Les 12 coups de midi : un abandon en vue pour Emilien ? Il répond

Après plus de 500 victoires et 2 millions d’euros de gains, Emilien va-t-il prochainement prendre la décision d’abandonner sa place dans le jeu de TF1 « 12 coups de midi » ? Bon nombre de téléspectateurs le souhaitent et Emilien y a répondu dans une récente interview pour Télé Loisirs.





Et n’en déplaise à ses détracteurs, Emilien n’a toujours aucune envie d’abandonner !







« Je suis là pour jouer donc je joue et je m’amuse. Je reste tant que je m’amuse et je m’amuse beaucoup. » a déclaré Emilien, douchant les espoirs de ceux qui voudraient le voir jeter l’éponge.

Et quant à ceux qui aimeraient le voir partir et notamment les autres candidats qui le défient dans l’espoir de l’éliminer : « Ça dépend effectivement, moi je joue après je fais au mieux de mon côté et les autres candidats font aussi ce qu’ils veulent de leur côté, c’est juste ça. Je ne le prends pas mal. Chacun a effectivement le droit de penser ce qu’il veut »



Notez qu’un seul Maître de Midi a choisi d’abandonner dans l’histoire du jeu quotidien de TF1. Il s’agissait de Xavier, pour des raisons professionnelles puisqu’il venait de décrocher un job. Du côté d’Emilien, qui a mis sa licence d’histoire en pause en débutant le jeu en septembre 2023, les études et la carrière ne semblent pas être une priorité.

Retrouvez Emilien ce mardi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».