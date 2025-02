Plus Belle La Vie du 25 février 2025 : Boher annonce la mort de Kassian (résumé + extrait vidéo épisode 276 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 276 de PBLV – Charlotte va faire une découverte capitale sur Kassian cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, l’agent de la PTS découvre comment Darius endormait ses victimes !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 février 2025 – résumé de l’épisode 276

Patrick fait le point avec Jean-Paul et Samuel : les analyses confirment la présence de produits chimiques sur les vêtements des deux premières victimes. En examinant les tests toxicologiques de la mère de Kassian, ils découvrent du toluène et de l’hydroxyzine. Darius l’aurait donc endormie devant la télé avant d’enlever Elsa Morel. Tandis que Jean-Paul part fouiller chez Kassian, Patrick contacte la juge pour obtenir une nouvelle commission rogatoire. Sur place, la mère de Darius nie toute implication et affirme que son fils est innocent. Pourtant, Boher découvre deux boîtes d’hydroxyzine et du toluène. Elle prétend que tout lui appartient, mais Jean-Paul est convaincu que son fils s’en sert pour neutraliser ses victimes avant de les tuer.

En prison, Boher interroge à nouveau Kassian et lui montre les photos de ses victimes. Il l’interroge sur ses motivations, mais Kassian reste muet, préférant provoquer Jean-Paul en évoquant Léa et ses filles. Boher garde son calme, puis évoque sa mère et les substances retrouvées chez lui. Soudain, Kassian fait une crise d’asthme. Boher pense à une simulation, mais en voyant son état empirer, il appelle finalement les secours.



Devant le commissariat, Patrick retrouve Jean-Paul et lui demande si Kassian a fini par parler. Mais Jean-Paul lui annonce une terrible nouvelle : il est trop tard. Kassian est mort.

Pendant ce temps, Djawad remet les clés et les papiers de sa voiture à Louis, qui reprend son travail de VTC. Barbara les interrompt en proposant à Djawad de goûter son plat asiatique. Il avoue ne pas s’y connaître, mais Louis reconnaît la recette qu’il a mangée en Asie. D’abord réticent, il finit par goûter et relève quelques différences avec la version originale qu’il a apprise en Thaïlande. Il propose alors à Barbara de lui montrer la véritable recette. Plus tard, Barbara et Djawad sont avec Louis qui a refait le plat. L’odeur est alléchante. Avant de partir travailler, il leur souhaite une bonne dégustation, sûr d’avoir réussi. Djawad goûte et trouve ça délicieux, ce que Barbara finit par admettre.

Thomas discute avec Barbara à propos de Louis, qu’elle trouve un peu prétentieux. Lorsqu’il goûte le plat, il s’extasie sans savoir que c’est Louis qui l’a préparé. Vexée, Barbara est forcée d’avouer la vérité par Djawad. Thomas demande qui est ce fameux Louis, et Djawad lui révèle son identité : Louis Robbie, le cambrioleur !

Au cabinet médical, Madeleine, une patiente, remarque que Gabriel ne semble pas dans son assiette. Lorsqu’il arrive en retard à leur rendez-vous, elle le lui fait remarquer. Plus tard, en quittant le cabinet, elle oublie son foulard. Gabriel le confie à Jennifer, qui se propose de le lui ramener. Surpris, il apprend qu’elle apprécie beaucoup Madeleine.

Jennifer rend son foulard à Madeleine et découvre sa passion pour le Japon, née d’un voyage avec son mari. Elle remarque aussi son matériel de couture. Madeleine avoue qu’elle avait commencé un kimono, mais qu’elle manque d’habileté. Jennifer, passionnée par la couture, propose de l’aider à le terminer.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 février 2025 – extrait vidéo

