Echappées Belles du 1er février : direction Chypre ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 1er février 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Chypre, l’île aux mille visages », suivi de la rediffusion « Coup de foudre pour Seattle ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 1er février 2025, à 21h – « Chypre, l’île aux mille visages » (inédit)

Chypre, surnommée « l’île de l’amour » en hommage à Aphrodite, séduit par ses paysages variés et son hospitalité chaleureuse. Riche d’une histoire marquée par de multiples dominations – de la Perse à l’Empire romain, des Ottomans aux Britanniques – l’île est un carrefour culturel unique.

Aujourd’hui, la jeune génération cherche à comprendre son identité entre héritage divisé et influences multiples. Mais Chypre fait aussi face aux ravages du tourisme de masse, qui altère son authenticité et son environnement. Alors que le pays tente de préserver son patrimoine, comment sa jeunesse peut-elle réconcilier mémoire, modernité et durabilité ?



Les reportages : Sea, surf and sun / La biodiversité marine sous pression / Une gastronomie ancrée dans le territoire / La religion orthodoxe dans l’île / L’artisanat chypriote en héritage / À la découverte de l’intérieur de l’île.

Echappées Belles du 25 janvier à 22h30 – « Coup de foudre pour Seattle » (rediffusion)

Niché à l’extrême nord-ouest des États-Unis, entre l’océan Pacifique et le Canada, l’État de Washington porte bien son surnom d’« Evergreen State ». Montagnes imposantes, forêts luxuriantes et îles émeraude façonnent ses paysages grandioses.

Alliant nature préservée et mode de vie écoresponsable, il incarne à la fois le mythe de l’Ouest sauvage et une modernité tournée vers l’environnement. Seattle, sa vitrine urbaine, se distingue par son dynamisme créatif et son engagement pour le bio et le local, affirmant son titre de « Cité Émeraude ».

De la baie de Seattle aux îles San Juan, en passant par le mont Rainier, Sophie explore ces terres où nature et innovation se rencontrent.

Reportages : Les boulangers-pâtissiers français de Seattle / Seattle, ville progressiste ? / Le Puget sound / La randonnée, le camping… / Sur la trace du dragon.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 1er février dès 21h sur France 5