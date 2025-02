The Voice du 1er février : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 1er février 2025, extrait vidéo – Une semaine après le clap de fin de la Star Academy, c’est l’heure du lancement de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi en compagnie des coachs de la saison : Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice 2025, présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de « The Voice » s’annonce riche en surprises et en nouveautés ! Sur les célèbres fauteuils rouges, de grandes voix de la chanson française et internationale font leur entrée. Deux icônes de la scène musicale, Patricia Kaas et Zaz, rejoignent l’aventure, prêtes à enflammer le public avec leur timbre unique. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi sincère et touchant, poursuit l’aventure. Et pour couronner le tout, Florent Pagny fait son grand retour, apportant son expérience et son charisme légendaire.

Avec cette équipe d’exception, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents extraordinaires. Attendez-vous à des performances inoubliables et des frissons garantis !



The Voice du 1er février 2025, la bande-annonce

À peine commencé, déjà riche en émotions… cette chanson fait partie de mon histoire et de la chanter sur The Voice avec Florent Pagny ouvre un nouveau chapitre ❤️#TheVoice @TheVoice_TF1 @TF1 pic.twitter.com/asEOv13DyP — Zaz (@Zaz_Official) January 27, 2025

The Voice 2025, ça démarre ce samedi 1er février 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.