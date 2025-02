Ici tout commence du 13 février : Billie miraculée mais blessée et sous le choc (résumé + vidéo épisode 1111 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1111 – Romain Valdine n’a pas hésité à foncer sur Billie avec sa voiture hier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Par miracle, la jeune femme s’en est sortie mais elle est profondément sous le choc.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 février 2025 – résumé de l’épisode 1111

Billie a échappé de peu à la mort ! Romain Valdine l’a percutée avec sa voiture, mais la jeune femme s’en sort avec seulement quelques contusions et une côte fêlée. Un véritable miracle, selon Constance qui veille sur elle et s’occupe de ses pansements. Soucieuse de son bien-être et consciente des épreuves qu’elle a traversées, l’infirmière lui conseille de consulter une psychologue. Toujours sous le choc, Billie peine à retrouver son calme… Surtout que Valdine est toujours dans la nature ! Tom vient voir Billie…

À l’Institut, Carla impose son rythme. De son côté, Léonard se confie à Maya sur son possible départ de l’institut, tandis que Milan ne se laisse pas berner par Anaïs.



Ici tout commence du 13 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

