Élise Lucet frappe fort : des tests de dépistage de drogue à l’Assemblée nationale ! (VIDÉO)

La journaliste Élise Lucet et son équipe d’Envoyé Spécial ont mené une enquête choc en soumettant plusieurs députés à des tests de dépistage de drogue au sein même de l’Assemblée nationale. Un extrait de ce reportage explosif a été mis en ligne sur les réseaux sociaux, suscitant déjà une vive réaction.











Dans cette séquence courte mais percutante, on y voit Élise Lucet et son équipe proposer aux élus de se soumettre à un test de dépistage rapide. Une initiative inédite qui soulève de nombreuses questions sur l’exemplarité des représentants du peuple et leur transparence, mais Elise Lucet annonce que la plupart des députés ont accepté de se soumettre au test !

Le reportage complet sera diffusé ce soir dans Envoyé Spécial sur France 2 et promet d’apporter des révélations saisissantes. Qui a accepté de se prêter au jeu ? Qui a refusé et pourquoi ? Y aura-t-il des résultats compromettants ?

En attendant, les réactions fusent sur les réseaux sociaux. Certains saluent le courage de la journaliste, d’autres dénoncent une « mise en scène » ou une atteinte à la vie privée des parlementaires.



« L’Assemblée nationale n’est pas un théâtre où l’on organise des mises en scène » a déclaré Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée Nationale.

VIDÉO Elise Lucet dépiste les députés de l’Assemblée Nationale

🔴 @EliseLucet fait passer des tests antidrogue aux députés. 📺 Ne ratez pas #EnvoyéSpécial ⏯ jeudi soir sur France 2 pic.twitter.com/x6ZXTYS8yN — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) February 11, 2025

📺 Envoyé Spécial, ce soir à 21h10 sur France 2. Un reportage à ne pas manquer.