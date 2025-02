C à vous du 5 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 février 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Budget 2025, motions de censure, avenir de la gauche… François Hollande, ancien président de la République et député PS de Corrèze

🔵 La « Côte d’Azur du Moyen-Orient » : D. Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza. On en parle avec Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) et auteur de “La question israélienne”



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Thierry Beccaro, ancien joker à la présentation de Télématin

🔵 Dans la Suite de C à vous : William Leymergie, premier animateur de Télématin; Julien Arnaud, Damien Thevenot et Maya Lauqué, co-animateurs de l’émission Télématin qui fête ses 40 ans

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 5 février 2025 à 19h sur France 5.