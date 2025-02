Ici Tout Commence spoiler : Léonard prend une lourde décision (vidéo épisode du 26 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Léonard va prendre une grande décision la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Maya l’a lourdement trahi en envoyant le fameux mail au chef Laurent, il va décider de couper les ponts !











Tandis que Léonard et Maya ont eu une violente dispute, Malik redouble d’efforts pour les réconcilier. Il organise une grande fête en l’honneur de la réussite de Maya lors de l’inauguration d’Angèle et invite Léonard à s’y joindre. Mais Léo refuse de participer, il annonce à Malik que sa décision de ne plus adresser la parole à Maya est murement réfléchie !

Et Léonard va plus loin en expliquant à Malik que Maya n’est pas une bonne personne…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1120 du 26 février 2025, Léo coupe les ponts avec Maya

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.