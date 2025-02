Demain Nous Appartient spoiler : Mélody perd les pédales et dérape... (vidéo épisode du 26 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Mélody va perdre totalement les pédales dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alors que la veille Mélody a mis Lucien en danger, elle va devenir odieuse avec Georges…











Depuis plusieurs jours, Mélody se sent dépassée. Encore bouleversée par les agressions violentes qu’elle a subies, la professeure de sport peine à reprendre pied. Un médecin lui a prescrit des médicaments pour l’aider à aller mieux, mais elle refuse catégoriquement de les prendre, malgré les encouragements de Georges. Elle affirme à son compagnon qu’ils sont responsables de ses sautes d’humeur !

Et lorsque Georges suggère de solliciter l’aide de son ex, Victoire, Mélody explose soudainement de colère… Georges ne la reconnait plus ! Qu’arrive-t-il à Mélody ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1888 du 26 février 2025 : Mélody perd pied

