C à vous du 21 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 21 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Rapport de la Cour des comptes sur les retraites : « Le statu quo est impossible » selon Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes

🔵 Affaire Le Scouarnec : 299 victimes attendues au procès lundi prochain. On reçoit Me Marie Grimaud, avocate de victimes de Joël Le Scouarnec et Hugo Lemonier, journaliste, auteur du livre « Piégés. Dans le « journal intime » du Dr Le Scouarnec » (Nouveau monde éditions)



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sonia Bompastor pour le livre « Une vie de foot » disponible

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Adrien Ferrand, chef propriétaire du restaurant Eels à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Christophe Galfard pour le livre « Voyage vers l’infini » disponible ; et Marine Lorphelin pour l’émission « Prenez soin de vous ! Hypertension, baissez la pression » diffusée le 25 février à 21:05 sur France 5

