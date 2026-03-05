Concert de Kanye West à Marseille : le maire Benoît Payan s’oppose fermement à l’événement



La venue annoncée du rappeur américain Kanye West, également connu sous le nom de Ye, à Orange Vélodrome le 11 juin 2026 continue de faire réagir. Alors que ce concert doit être l’unique date française de l’artiste, le maire de Marseille, Benoît Payan, a exprimé publiquement son opposition.











Dans un message publié sur le réseau social X (Twitter), le maire divers gauche a vivement critiqué la tenue de ce spectacle dans l’enceinte emblématique de la ville.

« Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais », a déclaré Benoît Payan.



Un concert très controversé

L’annonce du concert de Kanye West au stade marseillais, prévue le 11 juin 2026, avait suscité un fort engouement chez les fans. Mais la prise de position du maire relance la polémique autour de la venue de l’artiste, déjà critiqué ces dernières années pour plusieurs déclarations controversées.

Le spectacle est organisé par Mars360, l’agence qui exploite le Orange Vélodrome. Cette société est l’opérateur exclusif du stade, propriété de la ville de Marseille.

Vers un bras de fer ?

La sortie publique de Benoît Payan pourrait désormais ouvrir un bras de fer entre la municipalité et les organisateurs de l’événement. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite concernant une éventuelle annulation ou modification du concert.

En attendant, cette prise de position politique donne une dimension supplémentaire à ce show, déjà présenté comme l’un des événements musicaux majeurs de l’été 2026 en France.