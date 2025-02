Kanye West exhibe sa femme Bianca Censori aux Grammy Awards : quelles conséquences ?

Publicité





Lors des Grammy Awards 2025, Bianca Censori, épouse de Kanye West, a suscité une vive controverse en apparaissant sur le tapis rouge vêtue d’une robe entièrement transparente, laissant peu de place à l’imagination. Cette tenue audacieuse a rapidement enflammé les réseaux sociaux et les médias, déclenchant un débat sur les limites de la mode et de la décence lors d’événements publics.











Publicité





Aucune plainte déposée

La tenue de Bianca Censori a été largement critiquée en ligne, beaucoup estimant qu’elle avait franchi les limites de la décence. Certains ont accusé le couple de chercher délibérément à attirer l’attention et à provoquer. Le pire étant que Kanye West et sa femme n’étaient pas invités aux Grammy Awards et ils auraient été rapidement expulsé après cette apparition sur le tapis rouge.

Selon le New York Post, ni la Recording Academy ni AEG, les organisateurs des Grammy Awards, n’ont reçu de plaintes officielles concernant la tenue de Bianca Censori. De plus, le département de police de Los Angeles a confirmé n’avoir reçu aucune plainte à ce sujet. Par conséquent, aucune action disciplinaire ou légale n’a été entreprise contre elle.

La controverse entourant la tenue de Bianca Censori a éclipsé certains des moments marquants de la soirée, notamment la victoire historique de Beyoncé pour l’album de l’année. Cette apparition a généré un pic de recherches sur Internet, détournant l’attention des performances et des récompenses.



Publicité





De son côté, Kim Kardashian, ex-femme de Kanye West avec qui elle a eu quatre enfants, n’a pas réagi à la polémique.

VIDÉO Kanye West et Bianca Censori aux Grammy Awards