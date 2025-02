Ça commence aujourd’hui du 28 février 2025 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 février 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit se déroulera en direct et donnera la parole à des invités qui sont addicts à la cocaïne.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 février 2025 à 13h55 (inédit)

Elinor, Vic et Jade ont chacune une singularité, un petit truc en plus, qui ne les empêche absolument pas de réaliser leurs rêves ! Vic est non voyante depuis sa naissance, Jade a du se faire amputer des deux jambes à l’âge de 4 ans, et Elinor est atteinte de trisomie 21. Ces trois jeunes filles remarquables surmontent au quotidien leur handicap. Ces trois petites warriors seront en direct cet après-midi aux côtés de Faustine Bollaert sur France 2.

Et à 15h05 : « Ces hommes qui font un métier de femmes » (rediffusion)

En observant nos invités, on ne pourrait pas deviner leur profession ! En France, moins de 5 % d’hommes exercent ces métiers dont ils vont nous parler aujourd’hui : sage-femme, assistante maternelle, prothésiste ongulaire… des métiers qu’on associe souvent au féminin. Ils partagent avec nous leur parcours surprenant et comment ils ont réussi à s’imposer dans ces domaines majoritairement féminins.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 février 2025

Elinor, Vic et Jade ont chacune une particularité : un p’tit truc en plus,

qui ne les empêche en rien d’aller au bout de leurs rêves !

3 jeunes filles épatantes, qui seront en direct demain dans #CCA ✨ pic.twitter.com/WodvhJXMlt — Ça commence aujourd'hui (@CaCommenceAuj) February 27, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.