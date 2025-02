« Mylène Farmer : Nevermore » : le concert inédit ce soir sur M6 (8 février 2025)

Publicité





« Mylène Farmer : Nevermore », c’est le concert inédit qui vous attend ce samedi soir sur M6. M6 vous propose de vivre une soirée exceptionnelle avec l’une des plus grandes artistes françaises !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







« Mylène Farmer : Nevermore » : présentation

Assistez au concert événement de Mylène Farmer, « Nevermore 2023/2024 », la plus grande tournée des stades jamais réalisée par une artiste en France ! En un temps record, les 14 dates dans les stades ont affiché complet, faisant de cet événement monumental l’un des plus grands phénomènes musicaux de ces dernières années, attirant plus de 600 000 spectateurs.

Revivez les incontournables tubes de Mylène Farmer, de « Sans contrefaçon » à « Libertine », en passant par « Oui mais… non » et « Désenchantée », dans un show à couper le souffle, avec des décors spectaculaires et des chorégraphies mémorables.



Vidéo bande-annonce