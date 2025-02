Les 12 coups de midi du 11 février : Emilien tout proche de l’élimination, il échoue encore face à l’étoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 11 février 2025, 502ème victoire d’Emilien – On peut dire qu’Emilien est passé tout près de l’élimination ce mardi midi dans « Les 12 coups de midi ». En effet, lors du Coup Fatal, ça s’est joué à 2 secondes d’écart seulement avec son adversaire du jour, Elodie !











Et Elodie s’est refuser « limousine » pour la région qui a donné son nom à une voiture de forme allongée… Tendancieux ! Si celle-ci avait été validée, Emilien aurait été éliminé.

Emilien a finalement signé une nouvelle victoire in-extremis et il a encore buté sur une question du Coup de Maître, remportant 1.000 euros à partager avec un téléspectateur. Il voit sa cagnotte monter à 2.025.165 euros de gains et cadeaux. Il n’a donc pas pu proposer de nom pour l’étoile mystérieuse, où le visage du comédien et humoriste Ahmed Sylla apparait depuis dimanche.

Explications des indices : l’Annapurna en arrière-plan ferait référence à son rôle dans « L’Ascension », la statue de la justice rappellerait son personnage d’avocat dans « Les Filles du Square », tandis que la grenade évoquerait le film « Inséparables ». La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access », la lampe marocaine symboliserait l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire », le ballon de foot pour le film « Classico », et le petit beurre car il est né à Nantes.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly, Mister V, Alison Wheeler

