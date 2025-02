Ça commence aujourd’hui du 11 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 février 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme tous les jours sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Elles vivaient à la rue quand elles se sont retrouvées enceintes ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 11 février 2025 à 13h55 « Elles vivaient à la rue quand elles se sont retrouvées enceintes » (inédit)

À 17 ans, Manon quitte tout par amour, malgré l’opposition de ses parents. À la rue avec un compagnon plus âgé et violent, elle sombre. Deux ans plus tard, elle accouche prématurément, mais lorsque son fils est placé à 15 mois, c’est le déclic. Comment a-t-elle réussi à s’en sortir ? Son témoignage bouleversant, cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Ce séjour qui ne s’est pas du tout passé comme prévu ! » (rediffusion)

Les invités de Faustine Bollaert ont vécu une succession de mésaventures au cours de leurs vacances ! Bien loin du voyage de rêve qu’ils espéraient, ils partagent leurs péripéties les plus inattendues.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 février 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.