Tout le monde veut prendre sa place du 15 février 2025 : 25 victoires pour Joël !

Tout le monde veut prendre sa place du 15 février 2025 – C’est une 25ème victoire qu’a signé Joël, le champion du jeu quotidien de Cyril Féraud, ce midi sur France 2 dans « Tout le monde veut prendre sa place ».











Joël grimpe à 27.900 euros de gains et il se rapproche encore un peu plus de la barre des 30.000 euros. Va-t-il garder sa place dans le fauteuil rouge et y parvenir ?

Tout le monde veut prendre sa place du 15 février, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 15 février 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv