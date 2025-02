« Les César 2025 » : les nommés, le palmarès complet ce soir sur Canal+ (28 février)

Publicité





« Les César 2025 » c’est ce soir, vendredi 28 février 2025, sur Canal+. La 50ᵉ cérémonie des César se tiendra ce vendredi soir à l’Olympia, à Paris. Cette édition anniversaire sera présidée par l’actrice Catherine Deneuve et mise en scène par le réalisateur Cédric Klapisch. La présentation sera assurée de manière collégiale par Jean-Pascal Zadi, accompagné d’Emmanuelle Béart, Alice Belaïdi, Cécile de France, Hafsia Herzi, Bouli Lanners, William Lebghil, Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Vimala Pons, Raphaël Quenard, Ludivine Sagnier et Justine Triet.





Rendez-vous dès 20h45 en clair sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay surCanal+.







Parmi les films en lice, « Le Comte de Monte-Cristo » se distingue avec 14 nominations, suivi de « L’Amour ouf » avec 13 nominations et « Emilia Pérez » avec 12. De plus, des César d’honneur seront remis à l’actrice américaine Julia Roberts et au réalisateur franco-grec Costa-Gavras pour l’ensemble de leur carrière.



« Les César 2025 » : la liste des nommés

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE

ADÈLE EXARCHOPOULOS dans « L’AMOUR OUF »

KARLA SOFÍA GASCÓN dans « EMILIA PÉREZ »

HAFSIA HERZI dans « BORGO »

ZOÉ SALDANA dans « EMILIA PEREZ »

HÉLÈNE VINCENT dans « QUAND VIENT L’AUTOMNE »

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR

FRANÇOIS CIVIL dans « L’AMOUR OUF »

BENJAMIN LAVERNHE dans « EN FANFARE »

KARIM LEKLOU dans « LE ROMAN DE JIM »

PIERRE NINEY dans « LE COMITE DE MONTE-CRISTO »

TAHAR RAHIM dans « MONSIEUR AZNAVOUR »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

ÉLODIE BOUCHEZ dans « L’AMOUR OUF »

ANAIS DEMOUSTIER dans « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

CATHERINE FROT dans « MISÉRICORDE »

NINA MEURISSE dans « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE »

SARAH SUCO dans « EN FANFARE »

CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

DAVID AYALA dans « MISÉRICORDE »

BASTIEN BOUILLON dans « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

ALAIN CHABAT dans « L’AMOUR OUF »

JACQUES DEVELAY dans « MISÉRICORDE »

LAURENT LAFITTE dans « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE

MAÏWÈNE BARTHELEMY dans « VINGT DIEUX »

MALOU KHEBIZI dans « DIAMANT BRUT »

MEGAN NORTHAM dans « RABIA »

MALLORY WANECQUE dans « L’AMOUR OUF » SOUHEILA YACOUB dans « PLANÈTE B »

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE

ABOU SANGARE dans « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE »

ADAM BESSA dans « LES FANTÔMES »|

MALIK FRIKAH dans « L’AMOUR OUF »

FÉLIX KYSYL dans « MISÉRICORDE »

PIERRE LOTTIN dans « EN FANFARE »

CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

STÉPHANE DEMOUSTIER pour « BORGO »

EMMANUEL COURCOL, IRÈNE MUSCARI pour « EN FANFARE »

BORIS LOJKINE, DELPHINE AGUT pour « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE » ALAIN GUIRAUDIE pour « MISÉRICORDE »

LOUISE COURVOISIER, THÉO ABADIE pour « VINGT DIEUX »

CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION

MATTHIEU DELAPORTE, ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE pour « LE COMTE DE MONTE -CRISTO »

JACQUES AUDIARD pour « EMILIA PÉREZ »

MICHEL HAZANAVICIUS, JEAN-CLAUDE GRUMBERG pour « LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES »

CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

JON BRION pour « L’AMOUR OUF »

JÉRÖME REBOTIER pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

CLÉMENT DUCOL, CAMILLE pour « EMILIA PÉREZ »

ALEXANDRE DESPLAT pour « LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES » LINDA COURVOISIER, CHARLIE COURVOISIER pour « VINGT DIEUX »

CÉSAR DU MEILLEUR SON

CÉDRIC DELOCHE, GWENNOLÉ LE BORGNE, JON GOC, MARC DOISNE pour « L’AMOUR OUF »

DAVID RIT, GWENNOLÉ LE BORGNE, OLIVIER TOUCHE, LAURE-ANNE DARRAS, MARION PAPINOT, MARC DOISNE, SAMUEL DELORME pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

ERWAN KERZANET, AYMERIC DEVOLDÈRE, CYRIL HOLTZ, NIELS BARLETTA pour « EMILIA PÉREZ »

PASCAL ARMANT, SANDY NOTARIANNI, NIELS BARLETTA pour « EN FANFARE »

MARC-OLIVIER BRULLÉ, PIERRE BARIAUD, CHARLOTTE BUTRAK, SAMUEL AÏCHOUN pour « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE »

CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO

LAURENT TANGY pour « L’AMOUR OUF »

NICOLAS BOLDUC pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

PAUL GUILHAUME pour « EMILIA PEREZ »

TRISTAN GALAND pour « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE »

CLAIRE MATHON pour « MISÉRICORDE »

CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE

SIMON JACQUET pour « L’AMOUR OUF »

CÉLIA LAFITEDUPONT pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO » JULIETTE WELFLING pour « EMILIA PÉREZ » GUERRIC CATALA pour « EN FANFARE » XAVIER SIRVEN pour « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE »

CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES

ISABELLE PANNETIER pour « L’AMOUR OUF »

THIERRY DELETTRE pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO »

VIRGINIE MONTEL pour « EMILIA PÉREZ »

ISABELLE MATHIEU pour « MONSIEUR AZNAVOUR »

ANAÏS ROMAND pour « SARAH BERNHARDT, LA DIVINE »

CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS

JEAN-PHILIPPE MOREAUX pour « L’AMOUR OUF »

STÉPHANE TAILLASSON pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO » EMMANUELLE DUPLAY pour « EMILIA PÉREZ » STÉPHANE ROZENBAUM pour « MONSIEUR AZNAVOUR » OLIVIER RADOT pour « SARAH BERNHARDT, LA DIVINE »

CÉSAR DES MEILLEURS EFFETS VISUELS

CÉDRIC FAYOLLE, HUGUES NAMUR, ÉMILIEN LAZARON pour « LA BÊTE » OLIVIER CAUWET pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO » CÉDRIC FAYOLLE pour « EMILIA PEREZ » STÉPHANE DITTOO pour « MONSIEUR AZNAVOUR »

CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION

GILLES LELLOUCHE pour « L’AMOUR OUF »

MATTHIEU DELAPORTE, ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE pour « LE COMTE DE MONTE-CRISTO » JACQUES AUDIARD pour « EMILIA PÉREZ » BORIS LOJKINE pour « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE » ALAIN GUIRAUDIE pour « MISERICORDE »

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE D’ANIMATION

« BEURK! » réalisé par Loïc Espuche, produit par Juliette Marquet, Manon Messiant

« GIGI » réalisé par Cynthia Calvi, produit par Luc Camilli

« PAPILLON » réalisé par Florence Miailhe, produit par Ron Dyens, Luc Camilli

CESAR DU MEILLEUR FILM DE COURT METRAGE DOCUMENTAIRE

« LES FIANCÉES DU SUD » réalisé par Elena López Riera, produit par Sylvie Pialat, Alejandro Arenas Azorin

« PETIT SPARTACUS » réalisé par Sara Ganem, produit par Anne Luthaud

« UN COEUR PERDU ET AUTRES RÊVES DE BEYROUTH » réalisé par Maya Abdul-Malak, produit par Anne-Catherine Witt

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE DE FICTION

« BOUCAN » réalisé par Salomé Da Souza, produit par Jean-Etienne Brat, Lou Chicoteau

« CE QUI APPARTIENT À CÉSAR » réalisé par Violette Gitton, produit par Jules Reinartz

« L’HOMME QUI NE SE TAISAIT PAS » réalisé par Nebojsa Slijepcevic, produit par Noëlle Levenez

« QUEEN SIZE » réalisé par Avril Besson, produit par Bastien Daret, Arthur Goisset, Robin Robles, Christophe Audeguis

CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION

« FLOW, LE CHAT QUI N’AVAIT PLUS PEUR DE L’EAU » réalisé par Gints Zilbalodis, produit par Ron Dyens

« LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES » réalise par Michel Hazanavicius, produit par Patrick Sobelman, Florence Gastaud, Michel Hazanavi

« SAUVAGES » réalisé par Claude Barras, produit par Laurence Petit, Barbara Letellier, Carole Scotta

CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

« LA BELLE DE GAZA » réalisé par Yolande Zauberman, produit par Bruno Nahon, Yolande Zauberman

« BYE BYE TIBÉRIADE » réalisé par Lina Soualem, produit par Jean-Marie Nizan

« DAHOMEY » réalisé par Mati Diop, produit par Eve Robin, Judith Lou Lévy

« ERNEST COLE, PHOTOGRAPHE » réalisé par Raoul Peck, produit par Raoul Peck

« LA FERME DES BERTRAND » réalisé par Gilles Perret, produit par Denis Carot, Ulysse Payet

« MADAME HOFMANN » réalisé par Sébastien Lifshitz, produit par Muriel Meynard

CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM

« DIAMANT BRUT » réalisé par Agathe Riedinger, produit par Priscilla Bertin, Judith Nora

« LES FANTÔMES » réalise par Jonathan Millet, produit par Pauline Seigland

« LE ROYAUME » réalisé par Julien Colonna, produit par Hugo Sélignac, Antoine Lafon

« UN P’TIT TRUC EN PLUS » réalisé par Artus, produit par Pierre Forette, Thierry Wong

« VINGT DIEUX » réalisé par Louise Courvoisier, produit par Muriel Meynard

SONT NOMMÉS POUR LE CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

« ANORA » réalisé par Sean Baker

« LES GRAINES DU FIGUIER SAUVAGE » réalisé par Mohammad Rasoulof

« THE APPRENTICE » réalisé par Ali Abbasi

« THE SUBSTANCE » réalisé par Coralie Fargeat

« LA ZONE D’INTÉRÊT » réalisé par Jonathan Glazer

CÉSAR DU MEILLEUR FILM

« LE COMTE DE MONTE-CRISTO » produit par Dimitri Rassam, Jérôme Seydoux, réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière

« EMILIA PÉREZ » produit par Pascal Caucheteux, Jacques Audiard, Valérie Schermann, réalisé par Jacques Audiard

« EN FANFARE » produit par Marc Bordure, Robert Guédiguian, réalisé par Emmanuel Courcol

« L’HISTOIRE DE SOULEYMANE » produit par Bruno Nahon, réalisé par Boris Lojkine

« MISÉRICORDE » produit par Charles Gillibert, réalisé par Alain Guiraudie