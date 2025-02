Ici tout commence du 28 février : Gaspard ouvre les yeux de Léo (résumé + vidéo épisode 1122 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1122 – Gaspard va décider de parler franchement à Léo ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il tente de lui ouvrir les yeux au sujet de sa relation avec Maya…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 28 février 2025 – résumé de l’épisode 1122

Au fil du temps, la relation entre Léonard Sebbah et Maya Dubois se détériore. Alors qu’il s’apprêtait à pardonner à sa sœur de cœur, il a surpris une conversation douloureuse entre elle et Malik, où il est la cible de propos blessants. Profondément affecté, Léonard n’est pas bien… C’est alors que Gaspard intervient, tentant de lui faire prendre conscience de la toxicité de son amitié avec Maya. Des paroles dures à entendre, mais d’une vérité implacable…

Plus tard en cours à l’institut, Maya et Léonard mettent en pratique leurs bonnes résolutions. De son côté, Enzo perd son calme à cause de Rose. Et pendant le service, Sabri subit une humiliation…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Ferdinand dévoile son vrai visage ! (vidéo épisode du 4 mars)

Ici tout commence du 28 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.