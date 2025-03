Résultats des César 2025 : les téléspectateurs déçus et en colère

Publicité





La 50ᵉ cérémonie des César, qui s’est tenue hier soir à l’Olympia de Paris, a suscité une vague de mécontentement parmi les téléspectateurs. Le film « Emilia Pérez » de Jacques Audiard a dominé la soirée en remportant sept trophées, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. En revanche, « Le Comte de Monte-Cristo », qui avait obtenu 14 nominations et était pressenti comme favori, est reparti avec seulement deux trophées (Meilleurs décors et Meilleurs costumes).











Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur frustration face à ces résultats, qualifiant la cérémonie de « fraude », « honteuse » et « lamentable ». Ils reprochent à l’Académie des César d’avoir ignoré les films plébiscités par le public français, notamment « Le Comte de Monte-Cristo », « Un p’tit truc en plus », et « L’Amour Ouf ».

Cette situation met en lumière le fossé entre les choix de l’Académie et les attentes du public. Les téléspectateurs se sentent déçus que leurs films favoris n’aient pas été reconnus à leur juste valeur, alimentant ainsi le débat sur la représentativité des récompenses cinématographiques.



Rappel du palmarès complet des César 2025

Meilleur Film : « Emilia Pérez » de Jacques Audiard

Meilleure Réalisation : « Emilia Pérez » de Jacques Audiard

Meilleure Actrice : Hafsia Herzi dans « Borgo »

Meilleur Acteur : Karim Leklou dans « Le Roman de Jim »

Meilleure Actrice dans un Second Rôle : Nina Meurisse dans « L’Histoire de Souleymane »

Meilleur Acteur dans un Second Rôle : Alain Chabat dans « L’Amour Ouf »

Meilleure Révélation Féminine : Maïwène Barthèlemy dans « Vingt Dieux »

Meilleure Révélation Masculine : Abou Sangaré dans « L’Histoire de Souleymane »

Meilleur Scénario Original : Boris Lojkine et Delphine Agut pour « L’Histoire de Souleymane »

Meilleure Adaptation : Jacques Audiard pour « Emilia Pérez »

Meilleure Musique Originale : Clément Ducol et Camille pour « Emilia Pérez »

Meilleur Son : Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta pour « Emilia Pérez »

Meilleure Photo : Paul Guilhaume pour « Emilia Pérez »

Meilleur Montage : Xavier Sirven pour « L’Histoire de Souleymane »

Meilleurs Costumes : Thierry Delettre pour « Le Comte de Monte-Cristo »

Meilleurs Décors : Stéphane Taillasson pour « Le Comte de Monte-Cristo »

Meilleurs Effets Visuels : Cédric Fayolle pour « Emilia Pérez »

Meilleur Film d’Animation : « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis »

Meilleur Court-Métrage d’Animation : « Beurk ! de Loïc Espuche »

Meilleur Film Documentaire : « La Ferme des Bertrand » de Gilles Perret

Meilleur Court-Métrage Documentaire : « Les Fiancées du Sud » d’Elena Lopez Riera

Meilleur Court-Métrage de Fiction : « L’Homme qui ne se taisait pas » de Nebojša Slijepčević

Meilleur Premier Film : « Vingt Dieux » de Louise Courvoisier

Meilleur Film Étranger : « La Zone d’Interêt » de Jonathan Glazer

César d’Honneur : Costa-Gavras et Julia Roberts