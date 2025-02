Les César 2025 : le sacre de « Emilia Perez », découvrez le palmarès complet

La 50ᵉ cérémonie des César s’est tenue le vendredi 28 février 2025 à l’Olympia, célébrant le meilleur du cinéma français. Présidée par Catherine Deneuve et mise en scène par Cédric Klapisch, cette édition a été marquée par le triomphe d’« Emilia Pérez » de Jacques Audiard, qui a remporté sept trophées, dont celui du Meilleur Film et celui du Meilleur réalisateur.







Publicité





Déception pour « Le Comte de Monte-Cristo », qui était nommé 14 fois et n’a remporté que deux trophées : Meilleurs décors et Meilleurs costumes.

Voici le palmarès complet de cette 50ᵉ cérémonie des César

Meilleur Film : Emilia Pérez de Jacques Audiard

Meilleure Réalisation : Emilia Pérez de Jacques Audiard

Meilleure Actrice : Hafsia Herzi dans Borgo

Meilleur Acteur : Karim Leklou dans Le Roman de Jim

Meilleure Actrice dans un Second Rôle : Nina Meurisse dans L’Histoire de Souleymane

Meilleur Acteur dans un Second Rôle : Alain Chabat dans L’Amour Ouf

Meilleure Révélation Féminine : Maïwène Barthèlemy dans Vingt Dieux

Meilleure Révélation Masculine : Abou Sangaré dans L’Histoire de Souleymane

Meilleur Scénario Original : Boris Lojkine et Delphine Agut pour L’Histoire de Souleymane

Meilleure Adaptation : Jacques Audiard pour Emilia Pérez

Meilleure Musique Originale : Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez

Meilleur Son : Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Cyril Holtz, Niels Barletta pour Emilia Pérez

Meilleure Photo : Paul Guilhaume pour Emilia Pérez

Meilleur Montage : Xavier Sirven pour L’Histoire de Souleymane

Meilleurs Costumes : Thierry Delettre pour Le Comte de Monte-Cristo

Meilleurs Décors : Stéphane Taillasson pour Le Comte de Monte-Cristo

Meilleurs Effets Visuels : Cédric Fayolle pour Emilia Pérez

Meilleur Film d’Animation : Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis

Meilleur Court-Métrage d’Animation : Beurk ! de Loïc Espuche

Meilleur Film Documentaire : La Ferme des Bertrand de Gilles Perret

Meilleur Court-Métrage Documentaire : Les Fiancées du Sud d’Elena Lopez Riera

Meilleur Court-Métrage de Fiction : L’Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević

Meilleur Premier Film : Vingt Dieux de Louise Courvoisier

Meilleur Film Étranger : La Zone d’Interêt de Jonathan Glazer

César d’Honneur : Costa-Gavras et Julia Roberts



Publicité