« Nature : pour une réconciliation » : votre documentaire ce soir sur M6 (11 février)

« Nature : pour une réconciliation », c’est le titre du documentaire inédit que vous découvrirez ce soir sur M6. Un documentaire signé Yann Arthus-Bertrand.





A suivre dès 21h10 sur M6







« Nature : pour une réconciliation » : en quelques lignes

Mêlant poésie, science et émotion, ce film raconte l’histoire du vivant, depuis ses origines cosmiques jusqu’à son évolution sur Terre, en explorant à la fois les splendeurs de la biodiversité et les défis qu’elle affronte aujourd’hui. À travers des images saisissantes, Yann Arthus-Bertrand questionne les contradictions de notre époque et appelle à une prise de conscience collective pour réconcilier l’humanité avec la nature.

