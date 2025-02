« A priori » du 11 février 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





« A priori » au programme TV du mardi 11 février 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « A priori ». Une comédie policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences… font la différence !





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 11 février 2025

Episode 3 « C’est une noyade au camping » : Alors qu’ils enquêtent sur la mort énigmatique d’une femme retrouvée noyée dans un camping, Iris s’étonne de voir que Victor n’a pas changé depuis le début de sa carrière. Pendant ce temps, David et Nesrine tentent de découvrir qui a dissimulé un traqueur dans le sac d’une jeune auxiliaire de vie, tandis que Pauline et Ryem doivent gérer Sam, le neveu stagiaire de la commissaire, venu effectuer son stage au commissariat.

Episode 4 « C’est un suicide chez les pompiers » : Iris et Victor enquêtent sur le décès d’une pompière qui a chuté du haut de la tour d’entraînement. Derrière cette tragédie, ils mettent au jour des tensions au sein de la caserne. Parallèlement, Iris cherche à percer les mystères du passé trouble de Victor… De leur côté, David et Nesrine tentent d’arrêter des cambrioleurs ayant laissé des signes sur la maison d’un retraité, tandis que Jules est convaincu que Pauline éprouve des sentiments pour Ryem.



Publicité





« A priori » – rappel du synopsis

Après avoir brillamment terminé l’école de police en tant que major de sa promotion, Iris, 27 ans, rejoint un commissariat du sud de la France. Dès son arrivée, elle est confrontée à un accueil glacial de la part de ses collègues hauts en couleur. Son expertise juridique et son attachement strict aux règles ne font pas l’unanimité, surtout auprès de Victor, 54 ans, son binôme imposé, un policier solitaire aux méthodes jugées obsolètes.

Malgré leur différence d’âge et de vision du métier, une affaire presque classée va les forcer à collaborer. En croisant leurs compétences, ils découvrent qu’un banal accident de la route cache en réalité un crime prémédité. Si leur réussite les rapproche, Victor ne tarde pas à comprendre qu’Iris porte un lourd secret. Et si son passé était bien plus lié à cette enquête qu’il ne l’imagine ?

Le casting

Avec Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi)