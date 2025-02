N’oubliez pas les paroles du 1er février : Benoit bientôt éliminé ? Quand sera-t-il de retour sur France 2 ?

Publicité





Benoit fait un parcours sans faute dans le jeu musical de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Le maestro est non seulement devenu le plus grand en dépassant Margaux il y a quelques semaines, mais il a aussi explosé tout les records et il a atteint les 100 victoires jeudi.











Mais alors que l’émission était remplacée par un best-of hier, vous ne retrouverez pas Benoit ce samedi soir puisque la chaîne diffuse du rugby.

Rendez-vous lundi soir pour suivre la suite du parcours de Benoit. Sera-t-il bientôt éliminé ? Le suspense reste entier, aucune info ne fuitant des tournages du jeu musical de Nagui.

Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

1 Benoit (depuis décembre 2024) : 671 000 € pour 100 victoires

2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

3 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires

4 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

5 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

6 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 47 victoires

7 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

8 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

9 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires

10 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

11 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires

12 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

13 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

14 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 53 victoires

15 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

16 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires

17 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

18 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires

19 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 263 000 € pour 32 victoires

20 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires

21 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

22 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

23 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

24 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires

25 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

26 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

27 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

28 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

29 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

30 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

31 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

32 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires



