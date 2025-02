Publicité





20h30 le samedi du 1er février 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Maria Callas et Angelina Jolie, l’effet miroir ».





« 20h30 le samedi » du 1er février 2025 : « Maria Callas et Angelina Jolie, l’effet miroir »

L’émission « 20h30 le samedi » s’est intéressée à deux femmes d’exception, issues d’époques différentes. D’un côté, Maria Callas, cantatrice grecque des années 1960, considérée comme la plus grande chanteuse d’opéra de son temps, dont la vie fut marquée par la passion et le drame. De l’autre, Angelina Jolie, icône hollywoodienne et femme engagée, qui signe son grand retour au cinéma.

Un destin en miroir

Dans le biopic « Maria » de Pablo Larraín, à l’affiche en France le 5 février, Angelina Jolie prête ses traits à la diva. L’actrice confie ressentir une proximité avec la chanteuse, partageant avec elle une certaine sensibilité et les mêmes dilemmes intimes.



