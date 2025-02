N’oubliez pas les paroles du 24 février : François déjà éliminé !

Publicité





N'oubliez pas les paroles du 24 février 2025, l'élimination de François – François a déjà été éliminé ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N'oubliez pas les paroles ». Il repart avec 4.000 euros de gains en 6 victoires.











N’oubliez pas les paroles du lundi 24 février 2025, l’élimination de François

Et alors que François a été éliminé dès la première émission ce lundi, on a ensuite eu le droit à la valse de maestro ! Cédric a signé une victoire avec 1.000 euros de gains, avant de se faire éliminer à son tour par Fanny. La nouvelle maestro a signé une première victoire de 10.000 euros et sera de retour mardi soir pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du 24 février, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.