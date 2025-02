Les apprentis aventuriers du 24 février : une équipe revient, Enzo et Colette sur la plage (résumé, spoiler + replay épisode 21)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 21 du lundi 24 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Laurent les accueille sur la plage pour l’Affrontement. Il leur annonce que les blancs ont abandonné et l’un d’eux va pouvoir prendre leur place !





Mais surprise, quand une équipe abandonne, elle est remplacée ! Les jaunes, Joy et Jonathan, sont donc de retour ! Evidemment, ça ne réjouit par Perle et Valentin…







Place à l’épreuve, Joy et Jonathan ne peuvent pas participer. Il s’agit d’abord d’une épreuve de qualification en lançant des sacs le plus loin possible. Les roses sont en tête et vont donc débuter l’Affrontement. Il s’agit de faire tomber des tubes en bambou avec cailloux et lance-pierre !

C’est assez serré et les roses sont les premiers à prendre de l’avance. Sauf qu’au final, c’est Enzo et Colette qui remportent la victoire ! Ils sont finalistes et rejoignent la plage aux côtés de Jean-Pascal et Delphine, et Rémy et Maéva. Si les rouges sont euphoriques, Jean-Pascal et Delphine ne sont pas ravis… JP annonce qu’il ne partage pas sa nourriture avec eux ! Et Kévin annonce qu’Enzo leur a éteint le feu. Un clash éclate entre oranges et rouges. Enzo ne comprend pas pourquoi ils sont si mal accueillis.



Les équipes de la jungle découvrent que le feu fume encore, ils n’ont plus qu’à le raviver. Hillary et Giovanni sont déçus d’avoir perdu l’Affrontement tandis que Joy et Jonathan savourent leur seconde chance. Sur la plage, il y a aussi de la braise dans le feu. Enzo et Colette sont ravis de ce changement de cadre. Enzo veut prouver qu’il n’a aucune mauvaise attention, il aide à raviver le feu. Colette hallucine en voyant la taille de leur nouvelle cabane, ils savourent.

Enzo et Colette veulent que ça se passe bien, ils saluent tout le monde. Mais JP refuse serrer la main d’Enzo, il ne veut pas lui parler. Enzo ne comprend pas du tout mais refuse de se laisser atteindre.

Les apprentis aventuriers, le replay du 24 février

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce lundi 24 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 25 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 22.