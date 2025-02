Pierre Garnier répond à Pascal Obispo : « J’espère un jour devenir une grenouille » (VIDÉO)

Publicité





Pierre Garnier a répond aux propos de Pascal Obispo, qui a déclenché une polémique lors d’une interview sur les ondes de RFM, dans laquelle il a critiqué la Star Academy et les artistes issus du télé-crochet de TF1.





« J’écoute leur musique, mais je trouve qu’on les porte un peu trop aux nues. On les glorifie alors qu’ils en sont encore à leurs débuts, ce sont encore des ‘têtards’. » a déclaré Pascal Obispo, estimant qu’on en faisait trop avec les gagnants de la Star Academy.







« Dès qu’un artiste remporte un concours, on le considère immédiatement comme un génie. Or, après un seul album, on ne peut pas encore parler de génie. Regardez-moi, j’en ai fait 80 et je ne suis toujours pas un génie ! » a-t-il ajouté.

Pierre Garnier, visé par ces propos, a répondu avec humour ce mardi au micro de Léa Salamé sur France Inter : « Il n’a pas forcément tort, je suis encore au début de ce que je peux faire, c’est tout nouveau pour moi, je fais ce que je peux avec le temps qui m’est imparti. J’espère un jour devenir une grenouille.« .



Quant à Pascal Obispo, il est revenu sur ses propos sur Europe 1, assurant qu’il n’avait absolument pas voulu critiquer : « J’ai dit que ça allait trop vite, ce n’est pas du tout négatif. Tous ceux qu’on montre, je trouve qu’on les voit beaucoup et on les montre trop. Ça peut être compliqué pour eux parce que c’est beaucoup de pression. Je voudrais embrasser Pierre Garnier, que j’aime profondément. On est produit par le même producteur et franchement, il ne faut pas lire ce qu’il se raconte dans la presse, enfin pardon, sur les réseaux sociaux. J’aime beaucoup Pierre Garnier ! »

